Žena.hr testerice ocijenile su usisavač Philips AquaTrio 9000

Bez malih kućanskih aparata više ne možemo zamisliti svoje živote. Jedan od takvih aparata je i usisavač – uz pomoć njega lako održavamo svoje domove i imamo više vremena za obitelj i druženja. No današnji usisavači više nemaju samo jednu funkciju nego se radi o aparatima koji pomažu u održavanju svakog segmenta kućanstva, a Philips AquaTrio 9000 najmodernija je verzija

Kako bismo provjerili efikasnost usisavača Philips Aqua Trio 9000 u pomoć smo pozvale naše čitateljice. Čak 20 sretnih čitateljica u svojim domovima su koristile Philips AquaTrio 9000 i isprobale sve funkcije, a zatim su odgovorile na ista pitanja i dale ocjenu. Dobili smo prosječnu ocjenu proizvoda, ali i njihove komentare o svakodnevnom korištenju.

Philips AquaTrio 9000 bežični usisavač je 3-u-1 modularni sustav za usisavanje i pranje, samo usisavanje i usisavanje ručnom jedinicom. Istovremeno uklanja prašinu, prljavštinu, mrlje, tekućine i do 99,9% bakterija na podovima. Također ima automatski program čišćenja u jedinici za samočišćenje i odlaganje – čisti i usisavač i četke u roku od 4 minute. S jednim punjenjem baterije (45 min. u načinu usisavanja, 25 min. u načinu usisavanja i pranja poda) očisti do 185 m².

“Rukovanje s Philips AquaTrio 9000 bilo je vrlo jednostavno. Sve tri konfiguracije za čišćenje su se lako mijenjale i prilagođavale našim potrebama.” Magdalena Jaklin “Najviše sam oduševljena svijetlom za pokazivanje prašine i pranjem podova“ Zrinka Dujmović “Kod ovog mi je usisavača bolje to što je bežični, radi na baterije, tako da nema popikavanja preko žica po cijelom stanu“ Petra Terzić

Svaka testerica koristila ga je deset dana, a osim cjelokupne ocjene proizvoda morale su odgovoriti na sljedeća pitanja:

Kakav je bio prvi dojam o ovom bežičnom usisavaču prije nego je stigao na tvoju adresu?

Što ti je bolje kod ovog usisavača u odnosu na trenutni usisavač (napomenite tip usisavača koji trenutno imate – robotski, klasični usisavač s vrećicom, usisavač bez vrećice, nešto drugo).

Što ti se najviše svidjelo kod Philips AquaTrio 9000?

Opiši svoje iskustvo rukovanja s Philips AquaTrio 9000 osvrćući se na sve tri konfiguracije za čišćenje (samo usisavanje, usisavanje ručnom jedinicom te istovremeno usisavanje i pranje)?

Opiši svoje iskustvo nakon prvog usisavanja i pranja, je li uređaj ispunio očekivanja?

Misliš li kako Philips AquaTrio može postati tvoj primarni usisavač?

Bi li ovaj proizvod preporučila prijateljicama?

Što ti je najvažnije kod usisavača općenito?

Ocjeni proizvod brojčanom ocjenom od 1 do 5, gdje je 1 najniža ocjena, a 5 najviša ocjena.

Slobodno nam ostavi dodatni komentar o proizvodu.

Na temelju 20 pristiglih recenzija, opća ocjena proizvoda je visokih, a rado bi ga i dalje koristile u svojim domovima.

U nastavku smo izdvojile najzanimljivije detalje iz recenzija naših testerica nakon korištenja Philips Aqua Trio 9000:

Ana Bikić Rustinjac:

“Činjenica da ne moram vući kabel me oduševila! Puno je praktičniji od mojeg i ima svjetla koja otkrivaju i najmanje mrvice, a to me oduševilo.”

Antonija Ajduk:

“Philips je bolji od usisavača koje imam jer ima svjetlo na glavnoj glavi, te ima mogućnost pranja podova, kome je to potrebno.“

Jasmina Petrak Ređanović:

“Uređaj za istovremeno usisavanje i pranje je u principu ispunio moja očekivanja. Zadovoljna sam trajanjem baterije, jednostavnim korištenje, manje utrošenim vremenom za taj posao, podovi ostaju čisti i uredni, nije bučan, samostalno se čisti.”

Andrea Andrijanić Miloš: “Od svih dijelova najviše me se dojmila jedinica štapni usisavač za usisavanje. Navečer bi ju stavila na punjenje tako da bi me ujutro čekala puna baterija i čist spremnik, u pravilu se baterija ne bi skroz ispraznila do kraja dana za korištenje u situacijama kao što je ova gore navedena, npr. oko blagovaonskog stola nakon obroka, usisavanje mrvica nakon što su klinci rasipali smoki i sl. po podu u dnevnom boravku ili sobi, usisavanje prostora gdje vješam veš nakon prostiranja veša, usisavanje dijela stana odmah nakon peglanja s parnom postajom i dr. sličnim situacijama tijekom dana, dakle kraća usisavanja točno određenog dijela stana. Dakle, omogućuje brzo djelovanje bez prekida normalnog toka dana, a uz led lampu nemoguće da mi bilo koja mrvica ostane. “ Edita Kodrnja: “Samo usisavanje je super. Usisala sam cijeli stan u kojem imamo laminat i pločice u kombinaciji s tepisima. To mi je zapravo i najbitnije kod usisavača da iz tepiha izvuče svu prašinu. Usisala sam i sav namještaj u stanu s tkaninom. Madrac, kutnu garnituru, te stolice. Mogu reći da sam bila prilično iznenađena s količinom prašine s obzirom na to da održavam sve redovito sadašnjim Aqua 8000. Kasnije sam isprobala i pranje podova. Smatram da novi usisavač opere podove bolje nego ovaj stari. Koristi više vode, i sredstvo koje sam ulila unutra za pranje podova miriše fenomenalno.“ Jasmina Petrak Ređanović: “Uređaj za istovremeno usisavanje i pranje je u principu ispunio moja očekivanja. Zadovoljna sam trajanjem baterije, jednostavnim korištenje, manje utrošenim vremenom za taj posao, podovi ostaju čisti i uredni, nije bučan, samostalno se čisti.”

Jasmina Vrgoč:

“Sviđa mi se činjenica koje sve mogućnosti pruža, ali ipak mi se najviše sviđa ta ‘lakoća’ usisavanja te osjećaj koji imam dok usisavam kad vidim koliko prašine ima (LED svjetla) te nakon usisavanja kad je više nema. LED svjetla su me ‘oborila’.”

Josipa Hubak:

“Kod ovog usisavača mi se zapravo najviše sviđa ta opcija usisavanja i pranja u isto vrijeme. Kod klasičnih usisavača se zna desiti da nakon usisavanja i pranja podova (posebnim aparatom) znaju ostati mucice, što mi se kod ovog nije desilo. Ovaj usisavač je sve usisao i oprao bez da sam morala nešto ponavljati. Također, motor nije glasan kao što su obični usisavači glasni, a i ima opciju postavljanja na zid, što je opet odlično jer ne stoji na podu da se oko njega skuplja prašina. A moram priznati da mi je najveći plus opcija samočišćenja. Pranje četka zna bit dug i težak proces, dok ovaj usisavač to odradi sam.”

Karolina Vajdić:

“Nakon prvog usisavanja i pranja ostala sam iznenađena kvalitetom obavljenog posla u svega par minuta, ranije si nisam mogla zamisliti da ću uz pomoć jednog uređaja obaviti takvu vrstu čišćenja, ali ovaj usisavač je pokazao koliko tehnologija ide na bolje te je definitivno ispunio sva moja očekivanja.”

Kristinka Volenec:

“Usisavanje ručnom jedinicom mi se najviše svidjelo. Pritom sam usisavala površine unutrašnjosti automobila i zbog svoje jake usisne snage, uspjelo se pokupiti sve nečistoće, a dodatan je plus dugački uski nastavak s kojim se može lagano rukovati.”

Magdalena Jaklin:

“Rukovanje s Philips AquaTrio 9000 bilo je vrlo jednostavno. Sve tri konfiguracije za čišćenje su se lako mijenjale i prilagođavale našim potrebama. Sve kontrole su intuitivne, i usisavanje i pranje su bili učinkoviti bez obzira na površinu poda. Osim toga, odličan nam je bio za usisavanje madraca gdje je izvukao van sve prljavštine i grinje, kao i kod usisavanja automobila i kutne garniture.”

Martina Knežević:

“Uređaj je u potpunosti ispunio moja očekivanja, čak i više. Kada sam otvorila kutiju i počela ga proučavati činio mi se kompliciran i zahtjevan s previše dijelova. Međutim, kada sam ga sastavila i stavila na postolje na kojem stoji, onda sam vidjela da je to jedan jedinstven i praktičan proizvod koji ima razlog zašto stoji na postolju i kao takav vam olakšava i upotrebu i čišćenje čini dostupnim, a uređaj jednostavnijim za korištenje. Zapravo mi je samo usisavanje s ovim usisavačem (kao jedna aktivnost koju baš i ne volim), postalo zabavno i zanimljivo.”

Martina Komerički:

“AquaTrio 9000 je ispunio i više od mojih očekivanja. Jaka usisna snaga, a relativno tih prilikom rada, pranje poda, usisavanje prolivene tekućine, a ono što je kod mene još jedan veliki plus je opcija samočišćenja, Vaše je samo da izvadite četke na sušenje kada program odradi svoje.”

Mateja Savić:

“Prednost Philipsa je što je bežični i zbog toga je lakše usisavanje cijelog stana, a pogotovo stepenica. Zbog tri ledice na štapu za usisavanje lakše se vidi prašina, odnosno gdje je usisano, a gdje to nije. Također sam primijetila da ovaj usisavač puno lakše klizi po tepihu od onog kojeg posjedujem te je zato i usisavanje tepiha (kojih imam dosta po stanu) bitno lakše.”

Stanje kauča prije usisivanja Kauč nakon usisivanja

Mihaela Trempetić:

“Moram priznati da mi se svidio kompletan usisavač. Najviše mi se svidjela brzina kojom sam usisala cijelu kuću. S običnim usisavačem obično mi je trebalo oko sat vremena da usisam cijelu kuću, dok sam s Philips AquaTrio 9000 isti posao obavila u točno 20 minuta. Uz brzinu, svidjela mi se i količina nastavaka te opcija usisavanja i pranja podova koja me zaista oduševila, a pod sam prala samo s vodom.”

Petra Terzić:

“Kod ovog mi je usisavača bolje to što je bežični, radi na baterije, tako da nema popikavanja preko žica po cijelom stanu; ima 3u1 opciju tako da ga u isto vrijeme mogu koristiti i za usisavanje i za pranje podova, ali i za usisavanje stropova i paučine kad se pojavi i tiši je!”

Senka Ptičar:

“Usisna snaga mu je dovoljna, a imam vunene tepihe. Sva ona kosa koja zapne za metlice se vrlo jednostavno počisti jer se svi dijelovi jednostavno vade. Svi dijelovi se lako rastavljaju, te se lako prelazi sa štapnog usisavanja na usisavanje ručnom jedinicom. Time je samo usisavanje cijelog stana brže nego inače, i uz to još usišeš ladice u kuhinji i dječjim sobama, utore u trosjedu, stropove i slično.”

Stanka Larisi:

“Samo usisavanje je vrlo dobro, usisavač ima jaku usisnu snagu, lako se njime upravlja, tu naravno jako pomažu i led lampice uz pomoć kojih zapravo vidiš svu nakupljenu prašinu. Usisavanje ručnom jedinicom je isto odlično, dapače, zapanjila me količina prašine u spremniku nakon što sam usisala svoju kutnu garnituru, što znači da usisavač odlično radi svoj posao. Što se tiče istovremenog usisavanja i pranja, ovdje je ljestvica podignuta na novu razinu, ugodno me iznenadila ova mogućnost istovremenog usisavanja i pranja. Ova funkcija radi savršeno. Pod je opran savršeno, bez ikakve muke.”

Vedrana Zec:

“Prvi puta kada sam koristila nastavak s istovremenim usisavanjem i pranjem, pomislila sam ovo je rješenje svih mojih problema. Nikad više prvo usisavanja, pa onda brisanja s krpom. Naravno da nisam odmah znala način rada mojim podovima najbolje odgovara, pa je prva upotreba bila više fokusirana na stiskanju gumbića da podovi ne ostanu previše mokri. Ali što me je oduševilo je konstantni dotok čiste vode, pa sam tek sada uvidjela koliko su podovi zaista prljavi, bez obzira koliko ih puta u tjednu ja brisala.”

Zrinka Dujmović:

“Najviše sam oduševljena svijetlom za pokazivanje prašine i pranjem podova. Uz svjetlo na nastavku za usisavanje i najmanja prašina neće ostati nezapažena, a samim time jasno je vidljivo gdje niste prešli usisavačem. Također, pranje podova me oduševilo za svakodnevno održavanje čistoće stana. Vrlo je lako i brzo oprati kuhinjske pločice nakon spremljenog ručka.”

Renata Toić:

“Svjetlo na usisavaču koje pokazuje razinu prljavštine na podu najviše mi se svidjelo.”